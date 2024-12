Έκρηξη στη Μόσχα: Η βόμβα περιείχε 300 γραμμάρια TNT – Για να σκοτώσει τον Κιρίλοφ ήταν σε απόσταση 1,5 μ.

«Το Κίεβο είναι πίσω από τη δολοφονία του αντιστράτηγου Ίγκορ Κιρίλοφ από έκρηξη στη Μόσχα» δήλωσε ουκρανική πηγή ασφαλείας, σύμφωνα με τα πρακτορεία Reuters και AFP.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου Tass ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε περίπου 300 γραμμάρια εκρηκτικού υλικού. Παραθέτει δήλωση αξιωματούχου επιβολής του νόμου που αναφέρει, χαρακτηριστικά: «Η αυτοσχέδια εκρηκτική συσκευή είχε ισχύ περίπου 300 γραμμαρίων ισοδύναμου ΤΝΤ».

Όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο εργαλείο του ΟΗΕ για την εκτίμηση ζημιών από εκρήξεις, 300 γραμμάρια ισοδύναμου ΤΝΤ μπορούν να σπάσουν μικρά παράθυρα σε απόσταση περίπου 17 μέτρων ή να προκαλέσουν ζημιές σε τούβλινα σπίτια από απόσταση 1,3 μέτρων. Για να προκληθεί θάνατος, η ίδια ποσότητα ΤΝΤ θα έπρεπε να εκραγεί περίπου 1,55 μέτρα μακριά από ένα άτομο.

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj

— OSINTdefender (@sentdefender) December 17, 2024