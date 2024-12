Γαλλία: Διέλυσε τη Μαγιότ ο κυκλώνας Chido – 14 νεκροί, άνεμοι 220 χλμ την ώρα

Σύμφωνα με μια πολύ προσωρινή έκθεση, αυτός ο εξαιρετικά έντονος τροπικός κυκλώνας έχει στοιχίσει τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο μικρό αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού, δήλωσε το πρωί της Κυριακής στο AFP μια πηγή ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μαμουτζού, τον Αμπντιλγουαϊντού Σουμαϊλά, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο AFP, εννέα άνθρωποι με τραυματισμούς αντιμετωπίστηκαν στο Νοσοκομειακό Κέντρο της Μαγιότ (CHM) ως απολύτως επείγοντα περιστατικά και 246 ως σχετικά επείγοντα περιστατικά.

Με ριπές άνω των 220 km/h, ο κυκλώνας Chido είναι ο πιο έντονος που έχει πλήξει τη Μαγιότ (Υπερπόντια Γαλλία) εδώ και 90 και πλέον χρόνια, σύμφωνα με το Météo France.

At least 14 people died and significant material damage was reported in Mayotte as Cyclone Chido swept through the French Indian Ocean territory. #OmmcomNews https://t.co/6aSd2iSD9Z

