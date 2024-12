Νότια Κορέα: Νέα ψηφοφορία για καθαίρεση του προέδρου – Προσπαθούν να εμποδίσουν τις έρευνες στο γραφείο του

Η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο το Σάββατο.

Η διαδικασία της νέας ψηφοφορίας στην εθνική αντιπροσωπεία της Νότιας Κορέας προγραμματίστηκε να διεξαχθεί «την 14η Δεκεμβρίου στις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας)», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο επικαλείται τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Τζο Σενγκ-λε.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σε βάρος του Νοτιοκορεάτη προέδρου διεξάγεται έρευνα για «εξέγερση» μετά την απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Στο μεταξύ, ειδική μονάδα της νοτιοκορεατικής αστυνομίας διεξήγαγε έρευνα στις εγκαταστάσεις της προεδρίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν το προεδρικό γραφείο, το αρχηγείο της αστυνομίας και εγκαταστάσεις της υπηρεσίας ασφαλείας του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πάντως, σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Κορέας, φρουροί ασφαλείας εμποδίζουν την έρευνα στο κεντρικό κτίριο των γραφείων του προέδρου.

«Η έφοδος στο προεδρικό γραφείο ξεκίνησε και αποκτήσαμε πρόσβαση στο γραφείο των δημοσίων υπηρεσιών του. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εισέλθουμε στο κεντρικό κτίριο λόγω των περιορισμών πρόσβασης που έχουν επιβληθεί από τους φρουρούς ασφαλείας του προέδρου», δήλωσε εκπρόσωπος των αστυνομικών Αρχών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

