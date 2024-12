Νότια Κορέα: Έφοδος της αστυνομίας στην προεδρία – Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο υπό κράτηση υπουργός Άμυνας

Η ειδική μονάδα έκανε εφόδους και ερεύνησε «το προεδρικό γραφείο», «το αρχηγείο της αστυνομίας», «το αρχηγείο της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Σεούλ» καθώς και τις εγκαταστάσεις «της υπηρεσίας ασφαλείας του κοινοβουλίου», σύμφωνα με ανακοίνωσή της που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

South Korean police raided the office of President Yoon Suk Yeol, a presidential security official said, in a widening investigation into the embattled leader’s failed attempt to impose martial law https://t.co/fxlQYOWdk0

— Reuters (@Reuters) December 11, 2024