Συρία: Ο πρωθυπουργός δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με την «ηγεσία» που θα επιλέξει ο λαός

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), που ηγείται της επίθεσης των ανταρτών οι οποίοι διείσδυσαν στη συριακή πρωτεύουσα, κάλεσε τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό, οι οποίοι παραμένουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι να υπάρξει «επίσημη μεταβίβαση» της εξουσίας.

Αιφνιδιάζοντας την εξουσία του Μπασάρ αλ-Άσαντ και τη διεθνή κοινότητα, η HTS και άλλες ανταρτικές οργανώσεις εξαπέλυσαν στις 27 Νοεμβρίου μεγάλη επίθεση που τους επέτρεψε μέσα σε μόλις μερικές ημέρες να πάρουν τον έλεγχο μητροπόλεων, αρχικά του Χαλεπιού (βόρεια) και μετά της Χάμα και της Χομς στην κεντρική Συρία.

Syrian Prime Minister Mohammad Ghazi al-Jalali speech expressing his readiness to cooperate with any new leadership chosen by the Syrian people. pic.twitter.com/zJFrK5zPOz

