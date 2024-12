Τα 3 D: Οι λέξεις που χάραξε στις σφαίρες ο δολοφόνος του CEO της μεγαλύτερης ασφαλιστικής των ΗΠΑ

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, του οποίου οι κινήσεις έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας περισσότερα στοιχεία για το κίνητρο και την ταυτότητά του. Η πιο σημαντική έως τώρα πληροφορία είναι ότι οι σφαίρες με τις οποίες σκότωσε τον Τόμσον είχαν χαραγμένες επάνω τους ένα μήνυμα.

Το CBS, επικαλούμενο αξιωματούχους της αστυνομίας, μεταδίδει πως στους κάλυκες που συγκέντρωσαν από τον τόπο του εγκλήματος οι αρχές, βρήκαν χαραγμένες τρεις λέξεις από D. Deny (αρνούμαι), Defend (υπερασπίζομαι), Deflect (αποφεύγω).

“Deny,” “defend” and “deflect” were written on shell casings recovered at the scene of the shooting that killed UnitedHealthcare CEO Brian Thompson on Wednesday. https://t.co/l6fAZivGYD

— CBS News (@CBSNews) December 5, 2024