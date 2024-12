Φόνος τα ξημερώματα: Οι τελευταίες στιγμές του CEO της United Health στο Μανχάταν

Η Wall Street Journal περιγράφει τα δραματικά γεγονότα.

Η ετήσια «Ημέρα Επενδυτών» της UnitedHealth Group ξεκίνησε όπως κάθε άλλη εταιρική εκδήλωση. Είχε προγραμματιστεί πρωινό νωρίς και γύρω στις 8 π.μ., την Τετάρτη, επενδυτές, στελέχη και αναλυτές της Wall Street εισήλθαν σε μια ευρύχωρη αίθουσα στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου Hilton, στο Μανχάταν, για να ακούσουν αισιόδοξες παρουσιάσεις για το μέλλον της εταιρείας.

Κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν γνώριζε ότι ένα από τα κορυφαία στελέχη της εταιρείας είχε πέσει νεκρό λίγες ώρες νωρίτερα, στον παρακάτω δρόμο.

Ο Μπράιαν Τόμσον, διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, της μεγαλύτερης εταιρείας ασφαλειών υγείας στις ΗΠΑ, ήταν λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο του Hilton στις 6:44 π.μ., όταν ένας δολοφόνος που φορούσε σκούρο φούτερ και γκρι σακίδιο πλάτης πέρασε πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα στο σκοτάδι, πριν την αυγή, τον καταδίωξε ήρεμα για μερικά βήματα και στη συνέχεια τον πυροβόλησε ατάραχος με ένα πιστόλι 9 χιλιοστών.

Ο Τόμσον φαίνεται σε βίντεο, που διέρρευσε στα social media, να στρέφεται προς τον διώκτη του και μετά να καταρρέει. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δολοφόνος διέφυγε από ένα δρομάκι πεζός και στη συνέχεια πήρε ένα ποδήλατο.

→ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!

