Η Σεγκολέν Ρουαγιάλ αυτοπροτάθηκε για τη θέση της Γαλλίδας Πρωθυπουργού: «Ναι, είμαι διαθέσιμη»

Ωστόσο, υπάρχει και η περίπτωση της Σεγκολέν Ρουαγιάλ η οποία δήλωσε «διαθέσιμη» για την πρωθυπουργία. «Ναι, είμαι διαθέσιμη και έχω γράψει στον Πρόεδρο», τόνισε η Σεγκολέν Ρουαγιάλ.

Εξηγώντας την θέση της, είπε χαρακτηριστικά πως αυτοπροτείνεται για τη θέση της πρωθυπουργού «για να μην πει κανείς ξανά για πρωθυπουργό ενός κόμματος που αποκηρύσσεται τις εκλογές, για νέο υποψήφιο που εκπίπτει του αξιώματος ή για έλλειψη υποψηφίου από την αριστερά, έμπειρο και ενωτικό», σημειώνοντας πως «το οφείλω σε όλες τις γυναίκες και τις μικρές κοπέλες».

Oui, suis disponible et je l’ai écrit au PR. Pour que nul ne dise, si un PM d’un parti désavoué aux élections à nv nommé, est à nouveau censuré, que c’est par manque de candidate venu de la gauche, expérimentée et rassembleuse. Et je le dois à toutes les femmes et petites filles pic.twitter.com/YeQFqr5A8L

— Ségolène Royal (@RoyalSegolene) December 4, 2024