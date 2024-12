Νέα Υόρκη: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center (φωτογραφίες, βίντεο)

Η τελετή διεξήχθη κανονικά, παρά τον θανάσιμο πυροβολισμό του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον λίγα τετράγωνα μακριά νωρίτερα το πρωί.

Η Kelly Clarkson επέστρεψε για να παρουσιάσει τη φετινή τελετή, η οποία ξεκίνησε στις 8 μ.μ. με ζωντανή μουσική και παραστάσεις, μεταξύ των οποίων και οι Backstreet Boys. Τα φώτα άναψαν λίγο πριν από τις 10 το βράδυ.

Οι θεατές άρχισαν να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το μεσημέρι.

The 2024 Rockefeller Center Christmas Tree is officially sparkling on Center Plaza Are you planning to see it in person? pic.twitter.com/q6loym6IQB

— Rockefeller Center (@rockcenternyc) December 5, 2024