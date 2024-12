Βαλτική Θάλασσα: Προειδοποιητικά πυρά από ρωσικό πλοίο κατά γερμανικού ελικοπτέρου

Κατά τις ίδιες πηγές, το πλήρωμα του ρωσικού πλοίου χρησιμοποίησε πυρομαχικά σηματοδότησης, τα οποία προορίζονται για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πάντως, ερωτηθείς σχετικά, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει το περιστατικό.

#BREAKING The crew of a Russian ship in the Baltic Sea shot signal ammunition at a German military helicopter, according to dpa sources. pic.twitter.com/xragkS234M

— dpa news agency (@dpa_intl) December 4, 2024