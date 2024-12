Νότια Κορέα: Πώς ο πρόεδρος Γιουν έγραψε το πολιτικό του τέλος

Η απόφαση για τον στρατιωτικό νόμο ήταν αιφνιδιαστική και άκρως σοκαριστική, ακόμη και για τους συμμάχους του Γιουν, που αντιλαμβάνονταν βεβαίως πλήρως πως όσο και εάν ο ίδιος ήθελε να επικαλεστεί την «κομμουνιστική απειλή» από τη Βόρεια Κορέα, στην πραγματικότητα ήταν οι εγχώριες προκλήσεις και δη τα σκάνδαλα στα οποία είχε εμπλοκή και η απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή, οι παράγοντες που τον οδήγησαν στην κίνηση αυτή απελπισίας.

Ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας, από το οποίο προέρχεται και ο Γιουν, κάλεσε τον πρόεδρο να «εξηγήσει προσωπικά και διεξοδικά αυτή τη δεινή κατάσταση με κάθε λεπτομέρεια».

Ο Χαν Ντονγκ-Χουν ζήτησε επίσης να αποπεμφθεί ο υπουργός Άμυνας, ο οποίος πρότεινε τον στρατιωτικό νόμο και να «λογοδοτήσουν» οι άλλοι υπεύθυνοι.

Η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για πραξικόπημα και διεμήνυσε πως θα κινήσει διαδικασία παύσης και απομάκρυνσης από το αξίωμα του προέδρου Γιουν αν δεν παραιτηθεί «αμέσως».

Ακόμη και τα εργατικά συνδικάτα αντέδρασαν. Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία συνδικάτων στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα πως προκηρύσσει «γενική απεργία επ’ αόριστον» ώσπου να υποβληθεί παραίτηση από τον πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ, μετά την απόφασή του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου μέσα στη νύχτα, μέτρο που ήρθη μερικές ώρες αργότερα.

Η συνομοσπονδία κορεατικών συνδικάτων, η οποία μετρά όχι λιγότερα από 1,2 εκατ. μέλη, χαρακτήρισε «παράλογο και αντιδημοκρατικό μέτρο» την κίνηση που αποπειράθηκε ο κ. Γιουν, προσθέτοντας πως με αυτήν «υπέγραψε το τέλος» της εξουσίας του.

Να θυμήσουμε ότι χθες υποκύπτοντας στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία που έκρινε άκυρη την απόφασή του, στην αποδοκιμασία εκ μέρους όλων των κομμάτων και στην κατακραυγή χιλιάδων διαδηλωτών, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, προχώρησε περί τις 9:30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) στην άρση του στρατιωτικού νόμου. Ο Γιουν διαβεβαίωσε ότι τα στρατεύματα αποσύρονται και ότι επίκειται συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια της χώρας που η Νότια Κορέα βρέθηκε αντιμέτωπη με κατάσταση στρατιωτικού νόμου.

Η ανακοίνωσή του, έγινε με διάγγελμα στην κρατική τηλεόραση στις 23:00 τοπική ώρα. Μίλησε για ανάγκη εθνικής ασφάλειας και για απειλή προερχόμενη από τη Βόρεια Κορέα. Η κίνησή του προκάλεσε άμεσες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από το κοινοβούλιο και σκηνές χάους.

