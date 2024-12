Νότια Κορέα: Αίρει τον στρατιωτικό νόμο ο Πρόεδρος Γιουν – Το χρονικό του φιάσκου

Υποκύπτοντας τόσο στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία που έκρινε άκυρη την απόφασή του, όσο και στην αποδοκιμασία από το σύνολο των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικού του, ο Γιουν διαβεβαίωσε ότι τα στρατεύματα αποσύρονται και επίκειται συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ήταν η πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια της χώρας που η Νότια Κορέα βρέθηκε αντιμέτωπη με κατάσταση στρατιωτικού νόμου.

Δράστης της πρωτοφανούς απόφασης ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σουκ-Γιόελ.

Η ανακοίνωσή του, έγινε με διάγγελμα στην κρατική τηλεόραση στις 23:00 τοπική ώρα. Μίλησε για ανάγκη εθνικής ασφάλειας και για απειλή προερχόμενη από τη Βόρεια Κορέα. Γρήγορα όμως άρχισε να γίνεται σαφές ότι ο Γιουν προχώρησε στην πρωτοφανή αυτή κίνηση ως απάντηση σε μια σειρά πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και αυτός και η σύζυγός του, κάποιες με οσμή σκανδάλου.

Η κίνησή του προκάλεσε άμεσες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από το κοινοβούλιο, οι δε βουλευτές καταψήφισαν το μέτρο, το οποίο έκριναν βεβαίως παράνομο, μέσα σε λίγες ώρες.

