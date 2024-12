Γάζα: Συμφωνία Φατάχ – Χαμάς για την επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο

Έπειτα από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο Κάιρο υπό την αιγίδα των αιγυπτιακών αρχών, η Χαμάς και η Φατάχ ενέκριναν προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο πρόκειται να επικυρώσει με προεδρικό διάταγμα ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το AFP.

#BREAKING Hamas, Fatah agree on joint committee to run post-war Gaza: sources to @AFP pic.twitter.com/1elC5hSVc9

— AFP News Agency (@AFP) December 3, 2024