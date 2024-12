Λουτρό αίματος με περίπου 100 νεκρούς σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Γουινέα

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) για δεκάδες νεκρούς. «Έχουμε περίπου εκατό νεκρούς. Πτώματα είναι παραταγμένα όσο φθάνει το μάτι στο νοσοκομείο. Άλλα αφέθηκαν ακόμα και στο δάπεδο στους διαδρόμους. Το νεκροτομείο είναι γεμάτο», είπε γιατρός σε περιφερειακό νοσοκομείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Υπάρχουν δεκάδες νεκροί», επιβεβαίωσε και δεύτερος γιατρός.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, την αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει μέχρι στιγμής το AFP, διακρίνονται πολλά άψυχα σώματα. Άλλα βίντεο απαθανατίζουν μεγάλη σύγχυση στους δρόμους μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων.

Η κυβέρνηση παρέμενε σιωπηλή ως αργά το βράδυ χθες Κυριακή για την τραγωδία.

Guinea: About 100 people were killed in a football match in the city of Nzérékoré, near the border with Liberia.

According to reports following the match, severe fights broke out between the fans of the two teams, and many were injured during a mass stampede. pic.twitter.com/wf2qPjcjcI

