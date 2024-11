Συρία: Φήμες για απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Άσαντ – Πυροβολισμοί στη Δαμασκό

Οι φήμες, που μεταδίδει το Visegrad 24, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ούτε από την πλευρά του Άσαντ ούτε από τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, που έχουν εισβάλει στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Μεγάλα διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters και το AFP με ανταποκριτές στην περιοχή δεν έχουν επίσης συγκεκριμένες πληροφορίες στη διάθεσή τους.

BREAKING:

Reports of a potential coup attempt against Assad by elements within the Army.

Intense gunfire can be heard in Damascus amid rumors of a coup against Assad being carried out by the intelligence officer Hussam Luka and his allies. pic.twitter.com/2E7E7QzfSS

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2024