Συρία: Τι συμβαίνει στο Χαλέπι – Τα 3 φέουδα και ο ρόλος Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν

Ας δούμε τι έχει συμβεί. Η συριακή αντιπολίτευση Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) και ένοπλες, τζιχαντιστικές φατρίες που υποστηρίζονται από την Τουρκία εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση στη βορειοδυτική Συρία, πραγματοποιώντας σημαντικές προόδους προς το Χαλέπι – τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη εδώ και πέντε χρόνια μετατόπιση της γραμμής που χωρίζει τα «τρία φέουδα» της Συρίας και έρχεται μετά από μια ισραηλινή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε «προσωρινή απόσυρση στρατευμάτων» από το Χαλέπι, ώστε να προετοιμάσει την αντεπίθεσή του απέναντι στους τζιχαντιστές. Στις μάχες των τελευταίων ημερών έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 311 άνθρωποι.

Τις τελευταίες ώρες διέρρευσαν πληροφορίες που θέλουν στοιχεία μέσα από τον στρατό να πραγματοποιούν απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία επίσημη πλευρά.

BREAKING:

Reports of a potential coup attempt against Assad by elements within the Army.

Intense gunfire can be heard in Damascus amid rumors of a coup against Assad being carried out by the intelligence officer Hussam Luka and his allies. pic.twitter.com/2E7E7QzfSS

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2024