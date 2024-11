Βρετανία: Πλημμύρες λόγω της καταιγίδας Μπερτ – Κλειστοί δρόμοι και σιδηρόδρομοι

Υπήρχαν περισσότερες από 300 προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία, ενώ τα δρομολόγια των τρένων από το Λονδίνο προς τα νοτιοδυτικά ακυρώθηκαν και τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στην κεντρική Αγγλία διακόπηκαν σε μεγάλο βαθμό.

Η περιβαλλοντική υπηρεσία εκτιμά ότι περίπου 100 ιδιοκτησίες έχουν πλημμυρίσει.

A car drives through floodwater at the Billing Aquadrome in Northamptonshire, caused by Storm Bert.@PA #news #editorial #journalism #press #london #flood #northampton #stormbert #weather pic.twitter.com/DXxmNeBWrH

— Jordan Pettitt (@jordanpettitt) November 25, 2024