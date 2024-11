Λιθουανία: Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες ο απολογισμός

Το αεροπλάνο σύρθηκε τουλάχιστον 100 μέτρα στο έδαφος και τα συντρίμμια του έπεσαν σε κτίριο κατοικιών με τέσσερα διαμερίσματα. Και οι 12 ένοικοι είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τη λιθουανική υπηρεσία διάσωσης.

Σύμφωνα με εικόνες που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο που συνετρίβη το αεροσκάφος ξέσπασε πυρκαγιά. Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που κατέπεσε το αεροπλάνο.

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.

One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.

The aircraft, operated by a DHL contractor Swiftair, was… pic.twitter.com/FUyexI9ObE

