Λιθουανία: Εμπορευματικό αεροσκάφος έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Βάσει των πρώτων αναφορών, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατέπεσε πάνω σε σπίτι.

Όλοι οι άνθρωποι στο σπίτι επέζησαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.

UPDATE: At least 1 dead, 2 injured after DHL cargo plane crashes into residential building in Liepkalnis, Lithuania, setting massive fire; pilot freed from cockpit, local media reports. pic.twitter.com/rUputrozKu

— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 25, 2024