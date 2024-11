Ουκρανία: 1.000 ημέρες πολέμου – Κλιμάκωση με άγνωστη έκβαση

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διατράνωσε πως «η Ουκρανία δεν θα υποταχθεί ποτέ στους κατακτητές», προσθέτοντας πως «ο ρωσικός στρατός θα τιμωρηθεί για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου». «Χίλιες μέρες μαζί» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του, κοινοποιώντας βίντεο με στιγμιότυπα που σημάδεψαν την εξέλιξη του πολέμου.

1000 days together 1000 days of Ukraine pic.twitter.com/o3FMIdEKZi

«Πριν από 1.000 μέρες η Ρωσία επιχείρησε να σβήσει την Ουκρανία από τον χάρτη και επί 1.000 μέρες η Ρωσία αποτυγχάνει λόγω της αντίστασης της Ουκρανίας» ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στο Κίεβο. «Η ελευθερία σας είναι και δική μας ελευθερία. Η Ένωσή μας είναι το σπίτι σας» πρόσθεσε απευθυνόμενη στον ουκρανικό λαό.

And every day thereafter. pic.twitter.com/6mYMM5WukZ

For every single day of the war.

On the 1000th day of Russia’s atrocious war, Europe stands by Ukraine.

Χαιρετίζοντας τη γενναιότητα των Ουκρανών, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα επανέλαβε με τη σειρά της την ακλόνητη στήριξη της Ε.Ε. στο Κίεβο. «1.000 μέρες γενναιότητας αντίστασης και θάρρους. 1.000 μέρες είμαστε μαζί, σαν αδέρφια, σαν μια οικογένεια που μοιράζεται ένα κοινό μέλλον. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί» ανέφερε σε ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με σχετικό βίντεο.

1000 days of bravery, defiance and courage.

1000 days of beating the odds.

1000 days of standing together, as brothers and sisters.

As one family that shares a common future.

We will continue to #StandwithUkraine.

For as long as it takes.#SlavaUkraini pic.twitter.com/rcwsYZQWNK

— Roberta Metsola (@EP_President) November 19, 2024