Λευκός καπνός» για τον νέο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, που θυμώνει την Τουρκία – Η στάση του έναντι της Ελλάδας

Ο Ρούμπιο, που χαρακτηρίζεται «γεράκι» αλλά έχει υπάρξει φιλικά διακείμενος έναντι της Ελλάδας, υπήρξε σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, και αντίπαλός του στην εσωκομματική κούρσα του 2016.

Τα τελευταία 4 χρόνια ωστόσο, συνεργάζεται στενά με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ. Τον συμβουλεύει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ενώ ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να προετοιμαστεί για το πρώτο του debate έναντι του Τζο Μπάιντεν το 2020.

Μάλιστα το όνομά του είχε ακουστεί έντονα για υποψήφιος αντιπρόεδρος, πριν επιλεγεί ο Τζέι Ντι Βανς.

Εξυπηρετεί πλήρως το σύνθημα του Τραμπ «Πρώτα η Αμερική» και είναι υπέρμαχος μίας εξωτερικής πολιτικής «σκληρών γραμμών».

«Θα είναι ισχυρός υπερασπιστής του έθνους μας, αληθινός φίλος των συμμάχων μας και ένας ατρόμητος πολεμιστής που δεν θα υποχωρήσει ποτέ έναντι των αντιπάλων μας», ανέφερε ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, σε ανακοίνωσή του.

Οι προθέσεις του Τραμπ για τον 53χρονο γερουσιαστή, έχουν ήδη ανησυχήσει την Άγκυρα από την ώρα που «ακούστηκε» το όνομά του για το αξίωμα, τόσο που να διαρρέονται πληροφορίες ότι έχει «σχέσεις με γκιουλενιστές».

Ο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των γερουσιαστών που στήριξαν πρωτοβουλίες στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες ήθελαν την Ελλάδα και την Κύπρο ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, ενώ φαίνεται πως αντιμετωπίζει την Τουρκία ως μία χώρα, η οποία ανήκει περισσότερο στον άξονα των απολυταρχιών και των αυταρχικών καθεστώτων και όχι της Δύσης.

Trump selecting Marco Rubio as the Secretary of State isn’t a very bright news for Ankara:

• He maintains regular contacts with Gulenists, including Enes Kanter

• Severely opposed 2019 Turkish incursion in Syria and Trump’s withdrawal decision

• Critical of Maduro -… pic.twitter.com/WSIvb30Y2f

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 12, 2024