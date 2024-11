Μάρκο Ρούμπιο – Μάικ Γουόλτς: Τα γεράκια του Τραμπ που απειλούν την Κίνα και θυμώνουν την Τουρκία

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών και ο Μάικλ Γουόλτς θα είναι Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα. Και οι δύο χαρακτηρίζονται ως «γεράκια» και θεωρείται ότι η επιλογή τους στέλνει αυστηρό μήνυμα πρωτίστως στην Κίνα. Κάτι που θα πρέπει να ενδιαφέρει την Ευρώπη είναι το γεγονός πως και οι δύο είναι από τις επιλογές που δεν ανήκουν στο στρατόπεδο του αυστηρού απομονωτισμού των ΗΠΑ. Αυτό βέβαια από την άλλη σημαίνει ότι είναι υπέρ των στρατιωτικών επεμβάσεων – αν αυτές κριθούν αναγκαίες.

Έχουν ταχθεί υπέρ της αύξησης των δασμών, αλλά ακόμη και υπέρ της επιβολής κυρώσεων στον δράκο της Ασίας. Μάλιστα ο Ρούμπιο θεωρείται persona non grata στην χώρα του Σι Τζιπίνγκ. Και οι δύο εξυπηρετούν πλήρως το μήνυμα Τραμπ. «Πρώτα η Αμερική» και είναι υπέρμαχοι μίας εξωτερικής πολιτικής «σκληρών γραμμών». Βέλη έχουν εξαπολύσει επίσης κατά του Ιράν, της Βενεζουέλας και της Κούβας, ενώ από την κριτική τους δεν έχουν ξεφύγει η Ρωσία και ο Πούτιν.

Έναντι της τελευταίας, πάντως, η στάση τουλάχιστον του Ρούμπιο – ο οποίος θα είναι ο πρώτος Λατίνος που θα υπηρετήσει στην κορυφαία της αμερικανικής διπλωματίας αν η επιλογή του επιβεβαιωθεί και επισήμως – έχει μετριαστεί. Βρίσκεται έτσι σε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με εκείνη του Τραμπ. «Δεν είμαι στην πλευρά της Ρωσίας, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πως ο τρόπος με τον οποίο θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα είναι μέσω ενός διακανονισμού, που θα προκύψει από διαπραγμάτευση», είπε τον Σεπτέμβριο στο NBC.

Να σημειωθεί ότι ο Ρόυμπιο, άλλοτε σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ και αντίπαλός του στην εσωκομματική κούρσα του 2016, τα τελευταία 4 χρόνια συνεργάζεται στενά με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ. Τον συμβουλεύει σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να προετοιμαστεί για το πρώτο του debate έναντι του Τζο Μπάιντεν το 2020. Μάλιστα το όνομά του είχε ακουστεί έντονα για υποψήφιος αντιπρόεδρος, πριν επιλεγεί ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Γουόλτς, βουλευτής και πιστός του Τραμπ, έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα την ανάγκη να είναι έτοιμες οι ΗΠΑ για μία θερμή σύγκρουση στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, ειδικά με το βλέμμα στη διαμάχη Κίνας – Ταϊβάν. Παρασημοφορηθείς «πράσινος μπερές», έχει διατελέσει στο παρελθόν σύμβουλος του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου για θέματα ασφαλείας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Το 2021 μετά τη χαοτική απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, ο Γουόλτς κάλεσε τον Μπάιντεν να επανεξετάσει την απόφασή του και να στείλει εκ νέου στρατεύματα στην περιοχή.

Αν διαβάσει κανείς σήμερα τα σχόλια των τουρκικών ειδησεογραφικών sites, αλλά και αναρτήσεις Τούρκων αναλυτών στα social media, θα αντιληφθεί πως η γειτονική χώρα αντιμετωπίζει την επιλογή τους με ανησυχία. Ο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των γερουσιαστών που στήριξαν πρωτοβουλίες στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες ήθελαν την Ελλάδα και την Κύπρο ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

Έχει ασκήσει δριμεία κριτική στο παρελθόν για την επιθετικότητα της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο Γουόλτς είχαν επίσης αντιταχθεί στις τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία και είχαν ζητήσει την προστασία των Κούρδων στην περιοχή. Και οι δύο φαίνεται επίσης να αντιμετωπίζουν την Τουρκία ως μία χώρα, η οποία ανήκει περισσότερο στον άξονα των απολυταρχιών και των αυταρχικών καθεστώτων και όχι της Δύσης.

Ο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των μελών του Κογκρέσου που με διακομματική επιστολή τους προς τον Τζο Μπάιντεν είχαν ζητήσει να ασκηθεί πίεση στην Άγκυρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

The bipartisan letter signed by more than 50 other senators cited Turkish President Recep Tayyip Erdogan for marginalizing domestic opposition pic.twitter.com/CQyObtZhID

Senators Wyden, Rubio Urge Biden Administration to Press Turkey on Its Troubling Human Rights Record

Δεν είχε παραλείψει δε να σχολιάσει τις σχέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Νικολά Μαδούρο.

Η ενόχληση για την επιλογή των Ρούμπιο και Γουόλτς είναι τέτοια, που έχουν ήδη αρχίσει να διαρρέουν πληροφορίες στη γειτονική χώρα που τους θέλουν να έχουν «σχέσεις με γκιουλενιστές».

Trump selecting Marco Rubio as the Secretary of State isn’t a very bright news for Ankara:

• He maintains regular contacts with Gulenists, including Enes Kanter

• Severely opposed 2019 Turkish incursion in Syria and Trump’s withdrawal decision

• Critical of Maduro -… pic.twitter.com/WSIvb30Y2f

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 12, 2024