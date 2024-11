Πιτ Χέγκσεθ: Ένας στρατιώτης στην Άμυνα του Τραμπ – Όλα όσα γνωρίζουμε για τον 44χρονο υπουργό

Η απειρία του έχει σχολιαστεί εντόνως σε παραδοσιακά μέσα και social media. Τι γνωρίζουμε λοιπόν για τον νέο υπουργό; Κάποιες βασικές πληροφορίες είναι οι ακόλουθες:

Ο Χέγκσεθ γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 1980 στη Μινεάπολις και μεγάλωσε στο Φόρεστ Λέικ. Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πρίνστον. Το 2013 έλαβε Master Δημόσιας Πολιτικής από την John F. Kennedy School of Government του Χάρβαρντ. Είναι νορβηγικής καταγωγής και ένα DNA test που πραγματοποίησε (και γνωστοποίησε ο ίδιος) έδειξε ότι είναι 96,4% Σκανδιναβός.

Στο Πρίνστον, ο Χέγκσεθ, ήταν εκδότης του Princeton Tory, ενός φοιτητικού περιοδικού συντηρητικών θέσεων. Έπαιζε επίσης στην ομάδα μπάσκετ του πανεπιστημίου, Princeton Tigers.

Pete Hegseth on being labeled an extremist for a cross tattoo on his chest by his own unit. Full episode releases today at 12:30PM CST. @PeteHegseth pic.twitter.com/5suhIG4hSE

— Shawn Ryan Show (@ShawnRyanShow) November 7, 2024