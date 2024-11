Ο Πιτ Χέγκσεθ νέος υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Τραμπ – Ποιος είναι ο παρουσιαστής του Fox που αναλαμβάνει το κρίσιμο πόστο

Ένα «γεράκι», παρασημοφορημένο για τη δράση του στον πόλεμο του Ιράκ, επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για υπουργό Άμυνας.

Πρόκειται για τον Πιτ Χέγκσεθ, άλλοτε ταγματάρχη του Πεζικού στην Εθνοφρουρά, συγγραφέα και το τρέχον διάστημα παρουσιαστή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Με τον Πιτ στο τιμόνι, οι εχθροί της Αμερικής θα λάβουν το μήνυμα — οι ένοπλες δυνάμεις μας θα ανακτήσουν ξανά το μεγαλείο τους και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει ποτέ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Τι γνωρίζουμε για τον Χέγκσεθ

Βετεράνος του στρατού και άκρως δημοφιλή τηλεοπτική προσωπικότητα- τουλάχιστον στους συντηρητικούς κύκλους των ΗΠΑ – ο Πιτ Χέγκσεθ ήταν μεταξύ των ατόμων που είχαν ακουστεί για ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ, χωρίς πάντως να θεωρείται μεταξύ των φαβορί για την ανάληψη του υπουργείου Άμυνας. Ο 44χρονος είναι πολύ κοντά στον εκλεγμένο πρόεδρο τα τελευταία χρόνια, ενώ φέρεται να έχει προτείνει την αποφυλάκιση στρατιωτικών που κατηγορούνται για εκγλήματα πολέμου.

Συμπαρουσιάζει το Fox & Friends Weekend και συνεργάζεται με το δίκτυο για μία δεκαετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στην εκπομπή του. Έχει επίσης γράψει σειρά βιβλίων, μεταξύ των οποίων το The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free.

Έχει υπηρετήσει στον στρατό, συμμετέχοντας στον πόλεμο του Ιράκ, αλλά δεν είχε ποτέ υψηλόβαθμη θέση ούτε έχει εμπειρία από αντιμετώπιση ζητημάτων εθνικής ασφαλείας. Σύμφωνα πάντως με το βιογραφικό του στο Fox News έχει master’s στη Δημόσια Πολιτική από τη σχολή John F. Kennedy School of Government του Χάρβαρντ.

Ο Τζον Ράτκλιφ διευθυντής της CIA

Ο Τζον Ράτκλιφ, πρώην βουλευτής του Τέξας και διευθυντής των εθνικών μυστικών υπηρεσιών στην πρώη κυβέρνηση Τραμπ, προτάθηκε ως ο επόμενος διευθυντής της CIA.

Ο δρόμος για τον Τζον Ράτκλιφ μέχρι να γίνει ο κορυφαίος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της τελευταίας κυβέρνησης Τραμπ ήταν μακρύς και πολύπλοκος.

Για πρώτη φορά προτάθηκε για διευθυντής των εθνικών μυστικών υπηρεσιών το 2019, λίγες ημέρες μετά την ανάκρισή του στο Κογκρέσο από τον πρώην ειδικό σύμβουλο Ρόμπερτ Μιούλερ. O Τραμπ απέσυρε τον διορισμό του λίγες ημέρες αργότερα μετά από ενστάσεις και από τα δύο κόμματα λόγω ανησυχιών σχετικά με τα προσόντα του.

Ο Τραμπ τον πρότεινε ξανά το 2020, αφού είπε ότι ο Ράτκλιφ είχε «αντιμετωπιστεί πολύ άσχημα, πολύ σκληρά από τον Τύπο».