Το μήνυμα Νετανιάχου στον λαό του Ιράν: Απειλές και πολλοί συναισθηματισμοί

Η προειδοποίηση Νετανιάχου ότι μια νέα επίθεση θα «ακρωτηριάσει» την οικονομία του Ιράν, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως απειλή ότι αν η Τεχεράνη πλήξει ξανά την χώρα, το Τελ Αβίβ θα επιδιώξει να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία στο Ιράν.

«Πριν από μερικές εβδομάδες, μίλησα απευθείας στον λαό του Ιράν. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια στο ίδιο το Ιράν είδαν αυτό το βίντεο. Και αφού το είδαν, πολλοί Ιρανοί προσέγγισαν το Ισραήλ. Έτσι, σήμερα, θέλω να απευθυνθώ και πάλι στο λαό του Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Θα σας στερούσε πολλά περισσότερα δισεκατομμύρια δολάρια», ήταν το «μήνυμα», για την πιθανότητα νέας επίθεσης, ενώ υποστήριξε ότι η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο κόστισε στην Τεχεράνη 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, διευκρίνισε αργότερα ότι το ποσό αφορά το κόστος των 200 βαλλιστικών, και πλέον, πυραύλων που εκτοξεύτηκαν κατά την ιρανική επίθεση.

A special message from me to the Iranian people: there’s one thing Khamenei’s regime fears more than Israel. It’s you — the people of Iran. Don’t lose hope.

پیام ویژه‌ای از من برای مردم ایران: یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای بیش از اسرائیل از آن می‌ترسد. آن شما هستید — مردم ایران.… pic.twitter.com/iADxSjNXCs

