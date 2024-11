Κέμι Μπάντενοχ: Η Νιγηρία, το Brexit και όλη η πορεία της πρώτης μαύρης γυναίκας επικεφαλής των Τόρις

Η νέα επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος ελπίζει ότι ο τελικός της προορισμός θα είναι το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Αλλά ας δούμε πώς έφτασε μέχρι εδώ.

Η Κέμι Μπάντενοχ γεννήθηκε στο καταπράσινο προάστιο του Λονδίνου, Γουίμπλεντον, από Νιγηριανούς γονείς. Πριν κλείσει τα δύο η οικογένειά της μετακόμισε στη Νιγηρία. Ήταν 16 ετών όταν επέστρεψε στο Λονδίνο. Ήταν μόνη και είχε μόνο 100 λίρες (περίπου 120 €) στην τσέπη της.

Οι γονείς της την είχαν στείλει στη Βρετανία, για να μπορέσει να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή, μακριά από το πολιτικό χάος της πατρίδας της και το στρατιωτικό καθεστώς. Μία φίλη της μητέρας της είχε αναλάβει να προσέχει ότι είναι καλά.

Η Μπάντενοχ σπούδασε στο Phoenix College και εργαζόταν παράλληλα στα McDonald’s. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είπε ότι «έγινε εργατική τάξη». Συνέχισε με σπουδές Μηχανικής Συστημάτων Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Sussex, από όπου αποφοίτησε με πτυχίο Master of Engineering (MEng) το 2003.

Εργάστηκε αρχικά στον τομέα της πληροφορικής ως μηχανικός λογισμικού στη Logica (αργότερα CGI Group) από το 2003 έως το 2006. Παράλληλα άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα νομικής στο Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, από όπου έλαβε Bachelor of Laws το 2009.

Στη συνέχεια προσελήφθη ως αναλύτρια συστημάτων στη Royal Bank of Scotlant, για να ακολουθήσει μια καριέρα στις συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εργάστηκε ως αναπληρώτρια διευθύντρια στην εταιρεία διαχείρισης περιουσίας Coutts από το 2006 έως το 2013.

We’re on the home stretch now!

Spent the morning calling members to make sure every last vote is counted.

Don’t miss out – make sure to cast your ballot before 5pm today! #VoteKemi pic.twitter.com/xoiSo0v3nE

— Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) October 31, 2024