Βρετανία: Η Κέμι Μπάντενοχ νέα πρόεδρος των Συντηρητικών – Στρίβει πιο δεξιά το κόμμα

Η Μπάντενοχ επικράτησε του Ρόμπερτ Τζένρικ για να εξασφαλίσει την κορυφαία θέση, αντικαθιστώντας τον απερχόμενο ηγέτη και πρώην πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

«Είναι η πιο τεράστια τιμή που εκλέγομαι σε αυτόν τον ρόλο», είπε στην παρθενική της ομιλία ως αρχηγός του κόμματος λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η εκλογή έρχεται ύστερα από μία μάχη τριών μηνών, κατά τον οποίο μια αρχική λίστα με έξι υποψηφίους μειώθηκε σε δύο, σε τέσσερις γύρους ψηφοφορίας από μέλη του κοινοβουλίου των Τόρις (MP).

Ο τελικός νικητής αποφασίστηκε από μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, με την Μπάντενοχ να λαμβάνει 53.806 ψήφους έναντι 41.388 του Τζένρικ. Η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν 72,8%.

44year old Nigerian born, British politician Olukemi Badenoch makes history today.

Kemi Badenoch has just been voted the Leader of the Conservative Party.

This is the first ever black woman leader of a major political party in Britain.

pic.twitter.com/UpE2NIIuG5

— #OurFavOnlineDoc (@OurFavOnlineDoc) November 2, 2024