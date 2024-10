Ισπανία: Ανεβαίνουν συνεχώς οι νεκροί των φονικότερων πλημμυρών εδώ και 30 χρόνια

Την ίδια στιγμή, ο συναγερμός για Βαλένθια, Καταλονία δεν λήγει, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ασταθείς μέχρι και το Σαββατοκύριακο 2-3 Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με άρθρο του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου με τον Σταύρο Ντάφη (στο Climatebook).

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος από αύριο Πέμπτη έως το Σάββατο.

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε η Βαλένθια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET), στην περιοχή Chiva, 30 χλμ δυτικά της Βαλένθια, καταγράφηκε το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής, ίσο με 445.4 mm. Πρόκειται για την 2η υψηλότερη τιμή ημερήσιου ύψους υετού στην Ισπανία, μετά τα 520 mm στην πόλη Tavernes de la Vall στις 11 Σεπτεμβρίου 1996.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.

Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 29, 2024