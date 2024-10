Λίβανος: Ένα 11όροφο κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς από ισραηλινό πλήγμα (βίντεο)

Η συνοικία Γομπεϊρί δέχτηκε τρία πλήγματα, με αποτέλεσμα ένα κτίριο να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Ο υπεύθυνος Τύπου της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμαντ Αφίφ, διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρούσε σε πολλά μέσα ενημέρωσης, στον τομέα του Γομπεϊρί, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης αυτής της περιοχής.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο –το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να το επαληθεύσει– δείχνει τη στιγμή που ένα 11όροφο κτίριο καταρρέει, αφού χτυπήθηκε από έναν πύραυλο.

An Israeli airstrike took out a building in the southern suburb of Beirut, following evacuation warnings. Footage posted by Lebanese media shows the strike. pic.twitter.com/OZdaXmfirj

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 22, 2024