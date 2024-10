Ντόναλντ Τραμπ: Το χέρι του Θεού με οδηγεί (βίντεο)

Μιλώντας σε Ευαγγελικούς Χριστιανούς στο Κόνκορντ της Βόρειας Καρολίνας, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, είχε στο πλευρό του και τον Μπεν Κάρσον. Ο τελευταίος είπε πως ο Τραμπ του είχε πει το 2016 ότι ο Θεός των είχε επιλέξει ως τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Εκείνη τη στιγμή, όπως μεταδίδει το BBC, κάποιοι από το πλήθος φώναξαν «Ιησούς». Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στις 13 Ιουλίου στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, λέγοντας ότι ένιωθε σαν να «χτυπήθηκε στο έδαφος από ένα υπερφυσικό χέρι».

«Τώρα αναγνωρίζω ότι ήταν το χέρι του Θεού που με οδήγησε εκεί που βρίσκομαι σήμερα», είπε.

«Η πίστη μου βρήκε νέο νόημα μετά την απόπειρα δολοφονίας. Θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός με έσωσε για έναν σκοπό και αυτός ήταν να κάνω τη χώρα μας πιο σπουδαία από ποτέ», συμπλήρωσε εμφανώς συγκινημένος.

Am Emotional Trump speaks on how God saved him and his Faith took on new Meaning ✝️❤️

“As I look back at my life’s journey and events, I now recognize that it’s been the hand of God leading me to where I am today.

My faith took on new meaning on July 13th in Butler… pic.twitter.com/fvaSj2cAvc

