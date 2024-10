Βηρυτός: Το Ισραήλ χτυπά πρώτη φορά την συνοικία Ουζάι – Αναφορές για νεκρούς

Ειδικότερα, η συνοικία Ουζάι, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μπήκε απόψε στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού.

Τα ισραηλινά πλήγματα έρχονται, αφότου οι IDF κάλεσαν του κατοίκους αρκετών κτιρίων να τα εκκενώσουν. «Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, τα οποία ο ισραηλινός στρατός θα στοχοποιήσει στο εγγύς μέλλον», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντράι σε ανάρτησή του στο Χ. Νωρίτερα οι IDF δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να πλήττουν στόχους της Χεζμπολάχ με επίκεντρο τις οικονομικές υποδομές της.

Είναι η πρώτη φορά που πλήττεται κάποιος στόχος στη συνοικία αυτή, αφού ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν καπνό να υψώνεται από δύο σημεία. Ανταποκριτές του πρακτορείου είπαν επίσης ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ένα πλήγμα σημειώθηκε κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού, που βρίσκεται βορειότερα, στη συνοικία Τζνα. Μια νοσοκομειακή πηγή είπε ότι ο στόχος φαίνεται ότι ήταν το πάρκινγκ του νοσοκομείου.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινό χτύπημα σε γειτονιά της Βηρυτού κοντά στο κύριο δημόσιο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

BREAKING:

Israeli is dropping bombs near Rafik Hariri Hospital in Beirut — the city’s main public and largest government hospital. pic.twitter.com/n0y4tn1a9l

— sarah (@sahouraxo) October 21, 2024