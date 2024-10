Βηρυτός: Εκκένωση νοσοκομείου στα νότια λόγω φόβου για ισραηλινό πλήγμα

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters ο Αλαμέχ διέψευσε αυτήν την πληροφορία και κάλεσε τον στρατό του Λιβάνου να επισκεφθεί τον χώρο.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού πάντως, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα πλήξει το νοσοκομείο Σάχελ, μολονότι νωρίτερα είπε ότι το χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για να κρύβει εκεί χρήματα.

«Η Πολεμική Αεροπορία παρακολουθεί το συγκρότημα, όπως βλέπετε. Ωστόσο, δεν θα πλήξουμε το ίδιο το νοσοκομείο», είπε.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

