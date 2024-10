Ιράν: Τα σενάρια για την επανεμφάνιση του επικεφαλής της δύναμης Quds, Εσμαΐλ Καανί

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έδειξε το πρωί της Τρίτης πλάνα του Εσμαήλ Καανί σε τελετή μνήμης για έναν ανώτερο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης που σκοτώθηκε στον Λίβανο. Η επανεμφάνιση αυτή έρχεται ύστερα από αναφορές που τον ήθελαν είτε να έχει σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στον Λίβανο είτε να έχει συλληφθεί, ανακριθεί και στοχοποιηθεί από το ιρανικό καθεστώς ως πράκτορας της Μοσάντ.

Ήταν γνωστό ότι ο Καανί βρισκόταν στον Λίβανο για να συντονίσει την «απάντηση» της Χεζμπολάχ για τον Χασάν Νασράλα. Αρχικά διέρρευσαν πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει πέσει νεκρός σε επίθεση που είχε ως στόχο τον προοριζόμενο για διάδοχο του Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν. Αργότερα αναφέρθηκε ότι βρισκόταν υπό κράτηση στο Ιράν και ανακρίθηκε ως ύποπτος για κατασκοπεία εκ μέρους των Ισραηλινών και ρόλο στη δολοφονία του Χασάν Νασράλα.

Μάλιστα μεταδόθηκαν πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει υποστεί καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και να έχει μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το βίντεο της Τρίτης δείχνει τον Καανί σε μνημόσυνο στην ιρακινή πόλη Καρμπάλα για τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης, Αμπάς Νιλφορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή που εξολόθρευσε τον Νασράλα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Video on Iranian television of IRGC Quds Force commander Ismail Qaani at memorial for deceased Abbas Niloforoshan killed by an Israeli strike in Lebanon.

This is amid recent rumors and ostensible reporting that he’d been either killed, arrested, or had a heart attack. pic.twitter.com/qiL5EbfyUy

