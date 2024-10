Δηλητήριο σε aftershave, οι 8200, μια αποτυχημένη δολοφονία – Η πραγματική Μοσάντ

Έχει αποκτήσει φήμη για την τόλμη, την εφευρετικότητα και την αδίστακτη συμπεριφορά της. Είναι το αντίστοιχο της αμερικανικής CIA και της βρετανικής MI6, ιδρύθηκε το 1949, κάνει υπερήφανο το Ισραήλ, και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συνεχούς μάχης ενάντια στους εχθρούς του ισραηλινού κράτους.

Η πρόσφατη δολοφονική ανατίναξη των βομβητών και των γουόκι-τόκι μελών της Χεζμπουλάχ, παραπέμπει ξεκάθαρα στην Μοσάντ

Η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, κατά πάσα πιθανότητα έχει εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στον εντοπισμό της θέσης του Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό στις 27 Σεπτεμβρίου.

Έχασε την φήμη της, μετά την αποτυχία να αντιληφθεί εγκαίρως την αιματηρή επιδρομή της Χαμάς από τη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Οι τελευταίες της επιδόσεις, συμβάλουν στην αποκατάστασή της

Για τη Μοσάντ έχουν γραφτεί πολλές εντυπωσιοθηρικές ανοησίες, οι οποίες μερικές φορές αποτελούν τη βάση για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες αναφέρει ο Economist.

Το βρετανικό περιοδικό, παραθέτει μια λίστα των πιο αξιόπιστων βιβλίων για την δράση της, αλλά και άλλων ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, με έμφαση στις συγκρούσεις με τη Χαμάς, και τη Χεζμπολάχ

Τα συγκεκριμένα βιβλία καταδεικνύουν τα δυνατά σημεία των ισραηλινών υπηρεσιών, αλλά καταγράφουν και τις αποτυχίες τους.

Ο απαγχονισμός στην Συρία και οι διενέξεις για την αποτελεσματικότητα των δολοφονιών

Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations. By Ronen Bergman. Random House – 784 pages

Το «Rise and Kill First» είναι η πιο αξιόπιστη, ευανάγνωστη και εκλεπτυσμένη περιγραφή των μυστικών πολέμων του Ισραήλ εναντίον κρατικών και μη κρατικών αντιπάλων από το 1948. Ο Ρόνεν Μπέργκμαν, ισραηλινός ερευνητής δημοσιογράφος, εστιάζει στις δολοφονίες που πραγματοποιούνται από τη Μοσάντ και άλλες υπηρεσίες. Όμως το βιβλίο καλύπτει και πολλές άλλες επιχειρήσεις, όπως η διείσδυση στην ηγεσία της Συρίας από τον Eli Cohen, έναν πράκτορα της Μοσάντ, ο οποίος συνελήφθη και απαγχονίστηκε στην κεντρική πλατεία της Δαμασκού. Ο κ. Μπέργκμαν περιγράφει λεπτομερώς τις δολοφονίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δολοφονία το 1979 του Αλί Σαλάμεχ, πράκτορα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO). Η Μοσάντ σκέφτηκε αρχικά να του ρίξει δηλητήριο στην οδοντόκρεμα ή στο aftershave, αλλά κατέφυγε σε μια τεράστια βόμβα σε δρόμο της Βηρυτού που σκότωσε επίσης αρκετούς σωματοφύλακες. Η επιχείρηση συντονίστηκε εν μέρει από μια γυναίκα πράκτορα, γεννημένη στην Αγγλία ως Erika Chambers, η οποία στρατολογήθηκε στη Μοσάντ το 1973 ενώ σπούδαζε για μεταπτυχιακό στην υδρολογία στο Ισραήλ. Αυτό το βιβλίο δεν είναι εγκώμιο. Ο Μπέργκμαν περιγράφει λεπτομερώς ορισμένες από τις έντονες αντιπαραθέσεις εντός των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των στοχευμένων δολοφονιών.

Οι απαγωγές των ναζί και η διείσδυση στην CIA

Gideon’s Spies: The Secret History of the Mossad. By Gordon Thomas. St Martin’s Press – 832 pages

Με περισσότερες από 600 σελίδες, πρόκειται για μια από τις πιο ολοκληρωμένες περιγραφές της Μοσάντ, από τη δημιουργία της με εντολή του πρωθυπουργού Νταβίντ Μπεν Γκουριόν μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου και τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» της Αμερικής. Ο Γκόρντον Τόμας, Βρετανός συγγραφέας και τηλεοπτικός παραγωγός, γνωρίζει σε βάθος τη Μοσάντ. Το βιβλίο «Οι κατάσκοποι του Γεδεών» είναι επομένως καλά τεκμηριωμένο, ακόμη και αν σε ορισμένες περιπτώσεις στηρίζεται υπερβολικά στη μαρτυρία ενός αναξιόπιστου πρώην αξιωματικού των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, του Ari Ben-Menashe. Όπως και πολλοί άλλοι συγγραφείς για τη Μοσάντ, ο Τόμας δεν αμφισβητεί ποτέ τις μεθόδους της, πόσο μάλλον την ηθική της. Παρ’ όλα αυτά, περιγράφει καλά τα περισσότερα από τα καθοριστικά γεγονότα της ιστορίας της Μοσάντ. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι απαγωγές του Άντολφ Άιχμαν (ενός από τους διοργανωτές του Ολοκαυτώματος) στην Αργεντινή το 1960 και του Μορντεχάι Βανουνού, ενός Ισραηλινού που διέρρευσε λεπτομέρειες για πυρηνικά μυστικά.

Ο Τόμας αφηγείται επίσης την ιστορία των εκδικητικών δολοφονιών των ηγετών της PLO που ήταν υπεύθυνοι για τη σφαγή των ισραηλινών αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972. Όσοι πιστεύουν ότι η Αμερική και το Ισραήλ συνεργάζονται πάντα χέρι-χέρι, θα πρέπει να διαβάσουν την αφήγηση του Τόμας για τη διείσδυση του Τζόναθαν Πόλαρντ, ενός κατασκόπου που υπηρετούσε στη Μοσάντ, στον αμερικανικό μηχανισμό πληροφοριών.

8200: Η καλά κρυμμένη μυστική υπηρεσία

Trend Analysis: The Israeli Unit 8200, An OSINT-based study. Centre for Security Studies. (2019)

Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες, σχετικά με τη Μονάδα 8200, το ισραηλινό ισοδύναμο της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας και της βρετανικής GCHQ. Πράγματι, η ύπαρξή της μόλις και μετά βίας γίνεται αντιληπτή. Οι απόφοιτοί της φαίνεται ότι είναι πολύ καλοί στο να διαφυλάττουν τα μυστικά της. Όμως, με πάνω από 5.000 άτομα προσωπικό, είναι μια από τις μεγαλύτερες μονάδες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και βρίσκεται όλο και περισσότερο στην πρώτη γραμμή του πολέμου υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ τόσο κατά τρομοκρατών όπως η Χεζμπολάχ όσο και κατά κρατών όπως το Ιράν και η Συρία. Η Μονάδα 8200 είναι υπεύθυνη, για παράδειγμα, για τον εντοπισμό των στόχων των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσω των κινητών τους συσκευών. Το γεγονός ότι οι διοικητές της Χιζμπολάχ αντάλλαξαν τα τηλέφωνά τους με βομβητές, μαρτυρά την αποτελεσματικότητα του έργου της Μονάδας 8200.Το βιβλίο παραθέτει με αξιοπιστία το ιστορικό της μονάδας και μια σύνοψη ορισμένων από τις κύριες επιτυχίες της. Η Μονάδα 8200 συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα, στη διακοπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Περιλαμβάνει επίσης μια περιγραφή της μυστικής και τρομακτικά αυστηρής διαδικασίας επιλογής της.

Η μεγάλη αποτυχία με ηγέτη της Χαμάς

Kill Khalid: The Failed Mossad Assassination of Khalid Mishal and the Rise of Hamas. By Paul McGeough. New Press – 477 pages.

Όπως και άλλες μυστικές υπηρεσίες, η Μοσάντ έχει αποτύχει σε αρκετές επιχειρήσεις. Μία από αυτές ήταν η απόπειρα δολοφονίας του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίντ Μεσάλ, το 1997 .Ο Paul McGeough, ένας Αυστραλός δημοσιογράφος, αφηγείται το παράξενο γεγονός ότι η Μοσάντ έχει αποτύχει σε αρκετές επιχειρήσεις.

Ο Πολ ΜακΓκάφ, Αυστραλός δημοσιογράφος, αφηγείται το αλλόκοτο επεισόδιο και τις εκτεταμένες συνέπειές του στο «Kill Khalid», γραμμένο σχεδόν σε στυλ θρίλερ. Η Μοσάντ έστειλε στην Ιορδανία μια μικρή ομάδα που προσποιούνταν τους Καναδούς τουρίστες. Τον ψέκασαν κρυφά με ένα δηλητήριο βραδείας δράσης σε έναν δρόμο του Αμάν, αλλά ο σωματοφύλακάς του βοήθησε να συλληφθούν δύο από τους δράστες. Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις οι Ιορδανοί και οι Αμερικανοί έπεισαν τη Μοσάντ να παράσχει αντίδοτο στον ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος ανάρρωσε. Η επιτυχία του φυσικά, ανέβασε το κύρος του εντός οργάνωσης και ενίσχυσε το κύρος της μεταξύ των φιλοπαλαιστινιακών παρατάξεων και κομμάτων. Ο Μεσάλ ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την αναδιατύπωση του καταστατικού χάρτη της Χαμάς το 2017 και πιστεύεται από την Αμερική ότι είναι ένας από τους αρχιτέκτονες των επιθέσεων κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

naftemporiki.gr