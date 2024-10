Κυκλώνας Μίλτον: Η στιγμή που ερευνητικό αεροσκάφος πετά μέσα από τον τυφώνα (Βίντεο)

Ο Μίλτον είναι επί του παρόντος κυκλώνας κατηγορίας πέντε, με σφοδρούς ανέμους με ταχύτητα έως και 270 km/h.

Αναμένεται να χτυπήσει με πλήρη ισχύ το βράδυ της Τετάρτης, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το χτύπημα του τυφώνα Ελίν, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 225 νεκρούς.

Στελέχη της Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) πραγματοποίησαν μια δύσκολη πτήση μέσα από τον κυκλώνα, για τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, το πλήρωμα κρατιέται εν μέσω ισχυρών αναταράξεων.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024