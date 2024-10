«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» καθώς ο κυκλώνας Μίλτον πλησιάζει τη Φλόριντα (timelapse)

Ο Μίλτον είναι επί του παρόντος κυκλώνας κατηγορίας πέντε, με άγριους ανέμους με ταχύτητα έως και 270 km/h. Αναμένεται να χτυπήσει με πλήρη ισχύ το βράδυ της Τετάρτης, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το χτύπημα της πολιτείας από τον καταστροφικό τυφώνα Ελίν.

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τους ανθρώπους στη Φλόριντα την Τρίτη να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ως «θέμα ζωής ή θανάτου», ενώ η πολιτεία αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια εκκένωσης εδώ και χρόνια. «Όταν λέμε κατηγορία πέντε, εννοούμε πως ένας γιγάντιος ανεμοστρόβιλος έρχεται εναντίον σου», είπε στο BBC ένας κάτοικος της πόλης Μπράντεντον στην ακτή του Κόλπου, που επέλεξε τελικά να φύγει.

Ένας χάρτης του BBC δείχνει την αναμενόμενη διαδρομή από νοτιοδυτικά προς βορειοδυτικά του κυκλώνα Milton, μέσω του Κόλπου του Μεξικού (Δευτέρα και Τρίτη) και σε όλη τη Φλόριντα (από τις 19:00 την Τετάρτη)



«Δεν θα ήθελα να είμαι εκεί», είπε ο Τζέραλντ Λέμους. «Αυτή θα είναι μια καταιγίδα που θα αλλάξει τη ζωή, όπου κι αν χτυπήσει». Ο Λέμους, ο οποίος έζησε στο Μπράντεντον όλη του τη ζωή, είπε ότι δεν έχει φύγει ποτέ στο παρελθόν λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Αλλά αποφάσισε ότι πρέπει για την ασφάλεια της οκτάχρονης κόρης του.

Η Μ.Λ. Φέργκιουσον αγωνίζεται να ξαναχτίσει το σπίτι της στην Άννα Μαρία της Φλόριντα, αφού υπέστη σοβαρές ζημιές τον περασμένο μήνα από την Ελίν, έναν ισχυρό τυφώνα κατηγορίας 4. «Αυτό θα είναι πολύ χειρότερη από την Ελίν», είπε στο BBC. «Aπολυθήκαμε όλοι από τη δουλειά μας και τα υπάρχοντά μου καταστράφηκαν. Αφού χτυπήσει και ο κυκλώνας Μίλτον θα είμαι και επισήμως άστεγη».

Ο κυβερνήτης Ρον Ντε Σάντις δήλωσε την Τρίτη ότι η Φλόριντα έχει προετοιμάσει δεκάδες καταφύγια έξω από τις ζώνες εκκένωσης για να βοηθήσει τους κατοίκους στον απόηχο του «τερατώδη κυκλώνα». Μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων σχηματίστηκαν στη νότια Φλόριντα, καθώς ορισμένα πρατήρια άρχισαν να ξεμένουν από καύσιμα.

Ο Ντε Σάντις είπε ότι η βενζίνη μεταφέρεται με φορτηγά σε πρατήρια και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έχουν επίσης αναπτυχθεί κατά μήκος των δρόμων για να διευκολυνθεί η εκκένωση.

Folks in Hurricane Milton’s path:

Listen to local authorities.

Evacuate while it is still safe to do so.

And if you cannot evacuate, find a shelter near you by texting SHELTER and your ZIP code to 43362. pic.twitter.com/Rtt63NfOV2

— President Biden (@POTUS) October 9, 2024