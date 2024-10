Κυκλώνας Μίλτον: Ερημώνει η Φλόριντα – Φόβοι ότι η στάθμη του νερού θα φτάσει τα 4,5 μέτρα (Βίντεο με προσομοίωση)

Ο Μίλτον είναι επί του παρόντος κυκλώνας κατηγορίας πέντε, με σφοδρούς ανέμους με ταχύτητα έως και 270 km/h.

Αναμένεται να χτυπήσει με πλήρη ισχύ το βράδυ της Τετάρτης, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το χτύπημα του τυφώνα Ελίν, που άφησε πίσω του τουλάχιστον 225 νεκρούς.

Εκφράζονται φόβοι ότι η στάθμη του νερού θα φτάσει τα 4,5 μέτρα, με τα βίντεο προσομοίωσης να τρομάζουν για την κατάσταση που αναμένεται να διαμορφωθεί.

The 3D artists at the weather channel deserve a raise for this insane visual

Now watch this, and then realize forecasts are now predicting up to 15 ft of storm surge in certain areas on the western coast of Florida pic.twitter.com/HHrCVWNgpg

— wave (@0xWave) October 8, 2024