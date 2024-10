Σοκ και δέος στην Βηρυτό – Χτυπήθηκε οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ (βίντεο)

Μια γιγαντιαία πορτοκαλί στήλη αναδύθηκε στην περιοχή που επλήγη, στα νότια προάστια της πόλης, όπου νωρίτερα είχε ζητηθεί από τους κατοίκους να τις εκκενώσουν.

Ακολούθησαν αρκετές δευτερεύουσες εκρήξεις, η μία μετά την άλλη.

Οι IDF αλλά και ειδικοί στα όπλα ανέφεραν ότι χτυπήθηκε αποθήκη πυρομαχικών της Χεζμπολάχ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δημοσίευσε βίντεο από την έκρηξη, λέγοντας ότι «οι δευτερογενείς εκρήξεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πυρομαχικά και ρουκέτες σε αποθήκη της Χεζμπολάχ».

