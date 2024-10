Ισραήλ: 19χρονη συνοριακή φρουρός το θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μπερσέμπα

Η Σούσλικ, η οποία σύμφωνα με του ισραηλινού Τύπου ήταν μόλις 19 ετών, σκοτώθηκε ενώ αντιμετώπιζε τον δράστη στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων.

Να θυμίσουμε ότι η τρομοκρατική επίθεση έλαβε χώρα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο δράστης άρχισε να επιτίθεται με μαχαίρι.

Η 19χρονη φρουρός προσπάθησε να τον αντιμετωπίσει και τότε εκείνος της άρπαξε το όπλο και άνοιξε πυρ εναντίον της και εναντίον άλλων ατόμων.

Πρόκειται για έναν 29χρονο, Ισραηλινό πολίτη από την κοινότητα των Βεδουίνων, με βαρύ ποινικό μητρώο. Το όνομά του, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, είναι Αχμάντ αλ Ούκμπι.

