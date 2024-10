Ισραήλ: Τρομοκρατική επίθεση σε κεντρικό σταθμό λεωφορείων στη Μπερσέμπα – Μία γυναίκα νεκρή, 10 τραυματίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες – που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την αστυνομία – ο δράστης αρχικά επιτέθηκε με μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια άρπαξε ένα όπλο από γυναίκα, μέλος του στρατού, και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας την΄ ίδια και αρκετά ακόμη άτομα. Πρόκειται για έναν 29χρονο, Ισραηλινό πολίτη από την κοινότητα των Βεδουίνων, με ποινικό μητρώο.

Η 25χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Οι περισσότεροι τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είχαν τραύματα από πυρά, ενώ κάποιοι είχαν τραύματα από μαχαίρι ή άλλο αμβλύ αντικείμενο καθώς και από θραύσματα.

Details of the occupied Beersheba operation:

The perpetrator began with a stabbing attack on an Israeli border guard soldier, then seized the weapon and shot at those present at the central station, resulting in deaths and injuries from the Israeli occupation.

