Επικίνδυνες «επαφές» αμερικανικού και ρωσικού μαχητικού στην Αλάσκα (βίντεο)

Το περιστατικό συνέβη στις 23 Σεπτεμβρίου κοντά στην Αλάσκα, όταν το ρωσικό αεροσκάφος πραγματοποίησε τον ελιγμό που δημοσιοποίησε η αμερικανική αεροπορία.

Footage of a Russian Air Force Su-35 nearly colliding into a US fighter off the coast of Alaska last week, an incident NORAD is saying was “unsafe, unprofessional, endangered all.” pic.twitter.com/YLvJQO0sKW

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 30, 2024