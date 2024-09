Σουηδία: Το Ιράν πίσω τα μηνύματα που καλούσαν σε εκδίκηση για τα καμένα αντίτυπα του Κορανίου

Το καλοκαίρι του 2023, εστάλησαν στη Σουηδία περίπου 15.000 μηνύματα τα οποία ζητούσαν από τους παραλήπτες τους «να πάρουν εκδίκηση από όσους έκαψαν αντίτυπα του Κορανίου», σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής εισαγγελίας.

Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν «να προκληθεί διχόνοια στη σουηδική κοινωνία» και να παρουσιαστεί η Σουηδία ως μια «ισλαμοφοβική χώρα».

«Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι το ιρανικό κράτος, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, πραγματοποίησε κυβερνοπειρατεία στα δεδομένα σουηδικής εταιρείας που διαθέτει υπηρεσία αποστολής SMS», επεσήμανε ο εισαγγελέας Ματς Λούνγκβιστ.

Στις αρχές Αυγούστου 2023 σουηδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πολλοί άνθρωποι στη χώρα έλαβαν SMS από μια ομάδα που αποκαλούνταν «Anzu Team», η οποία τους ζητούσε να πάρουν εκδίκηση από όσους έκαψαν αντίτυπα του Κορανίου.

«Η έρευνα μάς επέτρεψε να εντοπίσουμε την ταυτότητα των Ιρανών κυβερνοπειρατών», πρόσθεσε ο Λούνγκβιστ.

#UPDATE Sweden’s prosecutors on Tuesday accused Iran’s intelligence service of hacking an SMS operator in 2023 to send messages encouraging people to take revenge on protesters who had burned the Koran.

