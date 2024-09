Σε κατάσταση φυσικής καταστροφής κηρύχθηκε η Πολωνία: Φονικές πλημμύρες σαρώνουν την Ευρώπη

Οι τοπικές αρχές στη νοτιοδυτική Πολωνία απηύθυναν επειγόντως έκκληση στους κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους επειδή τα νερά των πλημμυρών απειλούν να σπάσουν ακόμη ένα φράγμα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook οι αρχές της πόλης Προύντνικ, απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους της πληθυσμού άνω τω 22.000 ατόμων περιοχής για άμεση εκκένωση.

Kłodzko south of #Poland today completely flooded. Water level reached so far unprecedented 800 cm what is an equivalent of 8 months of precipitation. #ClimateCrisis #floods pic.twitter.com/6aNZnDFf6B

