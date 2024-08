Λειψία: Στις φλόγες ρόδα λούνα παρκ, 30 τραυματίες

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 στην Ελλάδα) σε μια καμπίνα και εξαπλώθηκε σε διπλανή, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να υποστούν σοβαρά εγκαύματα. Ένας τραυματίστηκε από πτώση και 18 άνθρωποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα

Following a fire at the Ferris wheel at the Highfield festival at the Stormthaler See lake in Leipzig, Germany, several people were injured pic.twitter.com/xD4M6hmodf

Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη ρόδα.

Ο γερμανός ράπερ Ski Aggu ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ότι του είπαν να συνεχίσει το σόου του παρά την πυρκαγιά: «Μου είπαν στο ακουστικό πως έπρεπε να συνεχίσω το σόου (…) για να αποφευχθεί ο πανικός».

Around 30 injured after Ferris wheel catches fire Saturday at Leipzig’s Highfield music festival in Germany. Two gondolas on the Ferris wheel caught fire, the festival said, but the cause of the blaze is not yet known.”Terrifying and horrifying!” pic.twitter.com/wby7fogSzJ

