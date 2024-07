Το «ευχαριστώ» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την συνδρομή Ελλάδας και Γαλλίας στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Βουλγαρία

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχαρίστησε την Ελλάδα και την Γαλλία, για την βοήθεια που παρέχουν στην Βουλγαρία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασία της ΕΕ για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Ειδικότερα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Γαλλία και την Ελλάδα για τη βοήθεια προς τη Βουλγαρία για τις πυρκαγιές μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Αυτή είναι η αλληλεγγύη της ΕΕ σε δράση. Αυτό το καλοκαίρι, 556 πυροσβέστες από 12 χώρες και ένας στόλος του rescEU 28 αεροπλάνων και 4 ελικοπτέρων είναι έτοιμα να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές».

A big thank you to France and Greece for assisting Bulgaria with wildfires via the #EUCivilProtection Mechanism.

This is #EUsolidarity in action.

This summer, 556 firefighters from 12 countries and a #rescEU fleet of 28 planes and 4 helicopters stand ready to fight wildfires. pic.twitter.com/azaMi43nX0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 29, 2024