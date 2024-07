Ευρωκοινοβούλιο: Στηρίζουν φον ντερ Λάιεν Σοσιαλιστές και Πράσινοι

Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Κοινοβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία.

«Έχοντας αναλύσει τις προτάσεις της και μετά από διεξοδικές συζητήσεις, η ομάδα S&D αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ», ανακοίνωσε η ομάδα στον λογαριασμό της στο X.

The S&D Group decided to give a positive voting indication for @vonderleyen on today‘s vote on the next Commission President.

Our vote is not a blank cheque.

Our job begins now. We will continue working to put our social imprint in all EU policies for the next five years. pic.twitter.com/PSOSR3G4Wh

— Iratxe García Pérez /❤️ (@IratxeGarper) July 18, 2024