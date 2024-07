ΗΠΑ: Επικρίσεις Μπάιντεν για την επιλογή Βανς

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν σχολιάζει την επιλογή του Τζ. Ντ. Βανς για υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων. Ο Μπάιντεν επέκρινε τον γερουσιαστή από το Οχάιο ότι φιλοδοξεί να πλήξει φορολογικά τη μεσαία τάξη και να ευνοήσει παράλληλα τους πλούσιους.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δημοκρατικός πρόεδρος ανέφερε πως παρά «τα μεγάλα λόγια» του για την εργατική τάξη, ο γερουσιαστής του Οχάιο και ο Τραμπ «θέλουν να αυξήσουν τους φόρους για τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, αλλά να τους περικόψουν για τους πλούσιους».

«Λοιπόν, δεν σκοπεύω να τους το επιτρέψω», υπογραμμίζει ο Τζο Μπάιντεν στην ανάρτηση που καταλήγει με το μήνυμα: «Προστατέψτε τη Δημοκρατία. Νικήστε (το δίδυμο) Τραμπ-Βανς».

Here’s the deal about J.D. Vance. He talks a big game about working people. But now, he and Trump want to raise taxes on middle-class families while pushing more tax cuts for the rich.

Well, I don’t intend to let them. And if you’re with me, pitch in: https://t.co/ALkc9uHFh9

— Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2024