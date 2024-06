Καθαρή νίκη Τραμπ στο debate με Μπάιντεν: Μεταναστευτικό, αμβλώσεις, Ουκρανία και…προσωπικές προσβολές στο μενού (βίντεο)

Στο πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ της εκστρατείας του 2024, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε το είδος της απόδοσης που πολλοί υποστηρικτές του φοβούνταν. Εμφανίστηκε χωρίς σθένος και μαχητικότητα και με αρκετές ασάφειες, που μαρτυρούσαν το προχωρημένο της ηλικίας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του σε μια εκπομπή 90 λεπτών που ήταν γεμάτη προσβολές και μεγάλες αντιθέσεις πολιτικής.

I’ve never been a fan of President Donald Trump – but he’s absolutely destroying Joe Biden in this debate… Trump is also being surprisingly generous here. This is an embarrassment to the DNC #Debates2024 pic.twitter.com/eJd76h7vjp

— Andy Signore (@andysignore) June 28, 2024