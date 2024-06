Ρωσία: Καμία ανάληψη ευθύνης για το τρομοκρατικό στο Νταγκεστάν – Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών

Στους 19 ανέρχονται οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 πολίτες, των πολλαπλών τρομοκρατικών επιθέσεων στο Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο.

Μεταξύ των νεκρών και 5 δράστες, που εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις έρευνες.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας», αναφέρει η επιτροπή αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, 5 άτομα εξουδετερώθηκαν, προσθέτει.

Η Επιτροπή πάντως δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο Νταγκεστάν.

«Κατανοούμε ποιος βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των τρομοκρατικών επιθέσεων και ποιος ήταν ο στόχος τους», σημείωσε ο Μέλικοφ, χωρίς όμως να διευκρινίσει περαιτέρω.

Οι συντονισμένες επιθέσεις ενόπλων στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, τη Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα), σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

