Ρωσία: Στους 16 οι νεκροί της τρομοκρατικής επίθεσης στο Νταγκεστάν – Μία σύλληψη

Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών στο Νταγκεστάν στον Βόρειο Καύκασο. Νεκροί έχουν δηλωθεί πλέον 15 αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν, ενώ 25 είναι οι τραυματίες της διπλής επίθεσης σε συναγωγή και ορθόδοξη εκκλησία.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι μια συναγωγή και μια ορθόδοξη εκκλησία είναι δύο στόχοι των επιθέσεων που πυρπολήθηκαν στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάνς, και την παράκτια πόλη Ντέρμπεντ.

«Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου» στο Νταγκεστάν, ανέφερε η επιτροπή, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria-Novosti.

Νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε σε συναγωγή στο Ντέρμπεντ, τόπο εβραϊκής κοινότητας στην Δημοκρατία του Νταγκεστάν. Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Σήμερα το απόγευμα, στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις ενόπλων εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου», ανακοίνωσε η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria-Novosti.

